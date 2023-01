UIDAI: क्या आपके पास भी है Aadhaar Card? आ गया बड़ा अपडेट... अब नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा!

Aadhaar Card Big Update: आधार रखने वालों (Aadhaar Cardholders) के लिए बड़ी खबर है. आज के समय में हम सभी के लिए Aadhaar एक जरूरी डॉक्युमेंट है, जिसकी मदद से हम सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं का फायदा लेते हैं. UIDAI की तरफ से आधार को लेकर एक बड़ी जानकारी दी गई है. आधार जारी करने वाली संस्था ने कहा है कि अब आप इस अपडेट के बिना सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले पाएंगे. UIDAI ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है.

UIDAI ने किया ट्वीट

UIDAI ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आप अपने डॉक्युमेंट्स को हमेशा अपडेट रखें. अगर आपको भी सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं का फायदा लेना है तो आधार को अपडेट रखना जरूरी है.

UpdatedAadhaarPowerfulAadhaar

Always keep your documents updated in your Aadhaar to avail various government and non government services & benefits.

Charges to update documents in your Aadhaar. Online : Rs 25, Offline : Rs 50 GoI_MeitY mygovindia UIDAIGuwahati DigitalIndia pic.twitter.com/LPBy9YQoVH

— Aadhaar (UIDAI) December 26, 2022