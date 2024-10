अब किश्तों में खरीदें दाल-चावल से लेकर दूध-दही-आचार, कंपनी ने लॉन्च की सर्विस; जानें पूरी डिटेल्स

Blinkit EMI Service: क्विक कॉमर्स डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट से अब आप ईएमआई पर भी सामान खरीद सकते हैं. कंपनी सोने और चांदी के सिक्कों को छोड़कर 2999 से अधिक के ऑर्डर पर यह सुविधा देगी. यानी सोने और चांदी के सिक्के को छोड़कर अगर आप एक बार 2999 से ज्यादा का ऑर्डर करते हैं तो आप इसका भुगतान ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं.

यानी अगर आप एक महीने का राशन एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 2999 से ज्यादा है तो आप इसे किश्तों में भुगतान कर सकते हैं. ब्लिंकिट ने यह कदम कस्टमर्स के फाइनेंशियल प्लानिंग और अफ़ोर्डेबिलिटी में सुधार करने के लिए उठाया है.

ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने सोशल मीडिया पर इस सर्विस की जानकारी दी है. सीईओ का कहना है कि इसके तहत कस्टमर्स को वित्तीय योजना में सहायता करने की भूमिका पर जोर दिया गया है. ढींडसा ने कहा कि यह पहल ग्राहकों को समय के साथ खर्चों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.

बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मिलेगी मदद

उन्होंने लिखा, "हमने ब्लिंकिट पर ईएमआई पर खरीदारी की शुरुआत की है! हमारा मानना ​​है कि इससे लोगों के सामर्थ्य में सुधार होगा और हमारे ग्राहकों के लिए बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद मिलेगी."

ब्लिंकिट द्वारा यह कदम तब उठाया गया है जब क्विक कॉर्मस कंपनियां वित्तीय रूप से सुलभ सेवाएं प्रदान करके कस्टमर्स रिटेंशन को बढ़ाना चाहती हैं. ब्लिंकिट की ईएमआई सुविधा का उद्देश्य महंगे दामों वाले ऑर्डर के लिए फ्लेक्सिबल भुगतान विकल्प प्रदान करके कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ावा देना है.

We have introduced buying with EMI on Blinkit!

EMI options will be applicable on all orders above ₹2,999 (except orders that contain gold and silver coins)

We believe this will improve affordability and enable better financial planning for our customers. pic.twitter.com/htBrxnKMjk

— Albinder Dhindsa (@albinder) October 24, 2024