Business Idea: नौकरी के साथ शुरू करें यह सुपरहिट बिजनेस! सिर्फ 15 मिनट देकर हर महीने कमाएं लाखों, जानिए कैसे

नई दिल्ली: Business Idea: बढ़ती महंगाई के बीच अब लोग नौकरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम (Extra income) की तलाश में रहते हैं. दरअसल, आजकल मिडिल क्लास की फैमिली वालों के लिए सैलरी से परिवार चलाना बड़ी चुनौती है. अगर आप भी अपनी नौकरी के साथ एक्स्ट्रा कमाई (How to earn money) करना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए बेहतरीन आइडिया (earning ideas) लाए हैं. यहां से आप हर महीने मोटी कमाई (Earn money) कर सकते हैं.

बिजनेस का जबरदस्त आइडिया

इस बिजनेस की सबसे खास बात है कि इस काम के लिए आपको घर से बाहर (easy way to earn money from home) जाने की भी जरूरत नहीं है. इस बिजनेस को आप नौकरी के दौरान, यात्रा के दौरान, गांव, शहर या कहीं भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी बड़ी जगह या अधिक पैसे की जरूरत नहीं है. इस बिजनेस के लिए सिर्फ आपके पास एक स्मार्टफोन या लैपटॉप (business via smartphones) होना जरूरी है. आइये जानते हैं इन खास बिजनेस के बारे में जहां अच्छी कमाई कर सकते हैं.

फोटोग्राफी का शौक है तो होगी जबरदस्त कमाई

अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप जबरदस्त कमाई कर सकते हैं. आजकल तस्वीरों की काफी डिमांड है. अगर आप भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो आप तस्वीरों को बेच कर एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं. स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स अपने आप में तस्वीरों का भंडार है जो लगभग हर एक सब्जेट को कवर करती है. आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है.

फोटोग्राफर अपनी तस्वीरों को डाटाबेस में से किसी भी एक कैटेगरी में अपलोड कर सकते हैं. इसके लिए आप किसी भी मैग्जीन एडिटर, डिजाइनर या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आप वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि यहां से लोग आपकी फोटोज खरीद सकेंगे. स्टॉक वेबसाइट्स के जरिए आप कितनी भी बार अपनी फोटोज को बेच सकते हैं. फोटो वेबसाइट्स की लिस्ट में शटरस्टॉक, फोटोशेल्टर और गेटी इमेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं. यानी आपके लिए कमाई का यह जबरदस्त तरीका है.

वीडियो के जरिए भी होगी कमाई

आजकल यू ट्यूबर का चलन भी बहुत ज्यादा है. पिछले कुछ सालों में यूट्यूब वीडियो कंटेंट का बहुत बड़ा जरिया बन कर सामने आया है. आज के समय में शायद ही ऐसा कोई होगा, जिसका यूट्यूब पर खुद का अकाउंट न हो. बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर फिल्म स्टार्स हो या फिर आम लोग. कई लोग यूट्यूब या वीडियो कंटेंट के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं.

दरअसल, लोग अपने वीडियो को मोनेटाइज (पैसा कमा सकते हैं) कराने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस लगा सकते हैं या फिर केवल पैसा देकर कॉन्टेंट देखने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, ताकि आप इससे पैसा कमा सकें. यूट्यूब में ऐसे कैसे वीडियो होंगे जिनको पूरा देखने के लिए आपसे सब्सक्रिप्शन फीस मांगी जाती है. तो यह भी घर बैठे पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है.

