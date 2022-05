8 High-Quality Stocks: साल भर के सबसे सस्ते दामों पर मिल रहे हैं ये 8 दमदार स्टॉक, उठा सकते हैं मौके का फायदा

8 strong stocks are available at the cheapest prices: दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं और उनके साथ ट्रैक रिकॉर्ड वाले हाई क्वालिटी वाले स्टॉक भी गिर रहे हैं. यहां 8 हाई क्वालिटी वाले शेयरों की लिस्ट दी गई है जो 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं और मौजूदा स्तरों पर खरीदारी आपको काफी फायदा दिला सकते हैं. इन स्टॉक को ठीक लेवल पर अपने वॉलेट में लाकर आप जोरदार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं.

1. फिनोलेक्स केबल्स (Finolex Cables): इस कंपनी का केबल के कारोबार में एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और यह अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से सिर्फ 3% दूर है. शेयर 356 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर के मुकाबले 370 रुपये पर पहुंच गया है. स्टॉक का पिछला P/E 14 गुना है और यह 2 गुना से कम की कीमत पर बुक करने के लिए उपलब्ध है. जैसा कि हम आर्थिक विकास और तेजी से शहरीकरण देखते हैं, फिनोलेक्स केबल्स का स्टॉक एक लाभार्थी होना चाहिए. स्टॉक को 356 रुपये के मौजूदा स्तर पर खरीदें.

2. हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc): मेटल के शेयरों में पिछले कुछ वर्षों में तेज गिरावट देखी गई है. हिंदुस्तान जिंक के संचालन में उत्तर-पश्चिम भारत में लेड-जिंक माइंस, हाइड्रोमेटलर्जिकल जिंक स्मेल्टर, लेड स्मेल्टर, पायरो मेटलर्जिकल लेड-जिंक स्मेल्टर के साथ-साथ सल्फ्यूरिक एसिड और कैप्टिव पावर प्लांट शामिल हैं. हालांकि, हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक 52 सप्ताह के अपने 289 रुपये के निचले स्तर से सिर्फ 4% दूर है. यह स्टॉक बहुत फायदा लेने के लिए अच्छी खरीदारी है. कंपनी के शेयर 5.87% की डिविडेंड यील्ड पर उपलब्ध हैं, जो काफी आकर्षक है. हमारा सुझाव है कि इस शेयर को इसके कम वैल्यूएशन और ज्यादा डिविडेंड यील्ड के लिए खरीदें.

3. आरती इंडस्ट्रीज (Aarti Industries): यह शेयर 1168 रुपये के 52-सप्ताह के उच्च स्तर से गिरकर मौजूदा बाजार भाव 794 रुपये पर आ गया है. शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से सिर्फ 1.39 फीसदी दूर हैं. आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट के साथ स्पेशल केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रमुख भारतीय निर्माता है. स्टॉक अब उचित P/E पर कारोबार कर रहा है, जो 23 गुना के गुणक है, जो कंपनी के ठोस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसे खरीदना सस्ता बनाता है.

4. हॉकिन्स कुकर्स (Hawkins Cookers): यह कंपनी भारत में कुकर सेगमेंट में सबसे बड़ी खिलाड़ी है. हॉकिन्स कुकर का स्टॉक भी अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के काफी करीब है. स्टॉक 5079 रुपये पर ट्रेड करता है, जबकि इसके 52-सप्ताह के निचले स्तर 5055 रुपये है. हमारा सुझाव है कि स्टॉक को न खरीदें क्योंकि गुणक बहुत सस्ते नहीं हैं. यह अभी भी 31 गुना के मूल्य से आय गुणकों में अधिक कीमत पर दिखता है. निस्संदेह कंपनी के पास मजबूत ब्रांड इक्विटी है.

5. बजाज कंज्यूमर केयर (Bajaj Consumer Care): यह एक ऐसा स्टॉक है जो गिर गया है और एक आकर्षक दांव बना हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास बजाज बादाम हेयर ऑयल जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड हैं. कंपनी के शेयर ईपीएस के सिर्फ 13 गुना के P/E पर कारोबार कर रहे हैं और स्टॉक 6.81% का डिविडेंड यील्ड भी देता है, जो बहुत अच्छा है. कंपनी के शेयर फिलहाल 161 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 52 सप्ताह के निचले स्तर 149 रुपये पर हैं.

6 गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स (Gulf Oil Lubricants): गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ऑटोमोटिव और औद्योगिक दोनों तरह के लुब्रिकेंट्स कारोबार में एक शीर्ष खिलाड़ी है. इसका कई वर्षों से एक दमदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. यह शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले भाव से सिर्फ 1% दूर है और 411 रुपये की कम कीमत के मुकाबले 415 रुपये पर कारोबार कर रहा है. स्टॉक 9.83 के आकर्षक मूल्य से कमाई अनुपात पर उपलब्ध है. कंपनी ने हाल ही में शेयरों की बायबैक की भी घोषणा की थी. जो चीज शेयरों को आकर्षक बनाती है.

7. कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (Kalpataru Power Transmission Limited): कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड यह कंपनी वैश्विक पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी स्पेस में मजबूती से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. कंपनी का शेयर 343 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जबकि 349 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर के मुकाबले. जो बात स्टॉक को खरीदने के लिए आकर्षक बनाती है, वह है कीमत से कमाई का अनुपात जो कि अनुगामी आधार पर सिर्फ 9 गुना है.

8. मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance): इस शेयर के शेयर की कीमत 229 रुपये के स्तर से धीरे-धीरे गिरकर 109 रुपये के मौजूदा भाव पर आ गई है. स्टॉक अब अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 106 रुपये के बहुत करीब है. दिलचस्प बात यह है कि स्टॉक कंपनी का कारोबार एक साल आगे की कमाई के सिर्फ 6 गुना के अनुगामी P/E पर हो रहा है. मणप्पुरम फाइनेंस सोने के माध्यम से ऋण देने में अग्रणी खिलाड़ी है. कोविड के दौरान पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को काफी फायदा हुआ है, जब बेरोजगारी अपने चरम पर थी. कंपनी के शेयर आखिरी बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 109.25 रुपये पर कारोबार करते हुए देखे गए थे.