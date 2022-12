Aadhaar Cardholders के लिए बड़ा अपडेट, UIDAI ने जारी किया आदेश, करोड़ों कार्डधारकों पर होगा असर!

Aadhaar Card Big Update: आधार कार्डधारकों (Aadhaar Cardholders) के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी Aadhaar का इस्तेमाल करते हैं तो अब सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है. अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. साथ ही आधार में अपडेट कराने पर अगर आपसे कोई भी चार्ज मांगता है तो इसके लिए भी एक नंबर जारी किया है.

UIDAI ने किया ट्वीट

UIDAI ने ट्वीट जारी कर कहा है कि अगर कोई भी एजेंसी आधार में अपडेट कराने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसके अलावा आप इसके लिए 1947 पर कॉल कर सकते हैं.

#BaalAadhaar#AadhaarEnrolment & #MandatoryBiometricUpdates are FREE OF COST

UIDAI is strictly against any agency accepting extra money from residents for Aadhaar services.

If you're asked to pay extra, please call 1947 or email us at help@uidai.gov.in to register your complaint. pic.twitter.com/7QCOgMjbKT

— Aadhaar (@UIDAI) December 6, 2022