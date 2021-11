ध्यान दें! आज से बदले बैंकिंग, रेलवे, एलपीजी बुकिंग समेत कई नियम! आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली: आज से नवंबर (November 2021) की शुरुआत हो गई है. आज से कई अहम बदलाव हुए हैं जिनका आपकी जेब पर सीधा असर (Changes From Today) पड़ेगा. आज यानी 1 नवंबर (1st November 2021) से देशभर में बैंकिंग, रसोई गैस बुकिंग नियम, रेलवे के क्षेत्रों में कई नियम बदल गए हैं. इन बदलावों का असर आपकी जेब के साथ-साथ जीवन (Changes from 1 november) पर भी पड़ेगा.

आज से होंगे बड़े बदलाव!

आज से बैंक में पैसा जमा करने से लेकर पैसे निकालने तक का चार्ज लगेगा. यानी अब पैसे जमा करने केभी पैसे लगेंगे. गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है. इसके साथ ही, रेलवे के टाइम टेबल में भी बदलाव हुआ है. आइए जानते हैं आज से क्या कुछ बदला है.

2. बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल

1 नवंबर यानी आज से भारतीय रेलवे (Indian Railway) देशभर में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव हुआ है. पहले 1 अक्टूबर से ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से 31 अक्टूबर की तारीख आगे हो गई है. बहरहाल, अब 1 नवंबर से नई समय सारिणी लागू की जाएगी. आपको बता दें कि 13 हजार यात्री ट्रेनों के समय और 7 हजार मालगाड़ी के समय बदले हैं. इतना ही नहीं, देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों का समय भी आज से बदल गए हैं.

3. रसोई गैस सिलेंडर की कीमत

आज से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 266 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि राहत की बात है कि बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में ही हुई है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बता दें कि LPG घरेलू गैस की कीमतों (LPG price) में भी बढ़ोतरी की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, LPG की बिक्री पर होने वाले नुकसान को देखते हुए, सरकार एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा सकती है.

4. गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम

आज से रसोई गैस सिलेंडर (LPG Cylinder) की डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया बदल गई है. अब आज से गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तो आपको इस ओटीपी को डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा. एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान हो जाने पर ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी ही मिलेगी. यानी अब आप डायरेक्ट सिलेंडर नहीं ले सकेंगे.

5. Whatsapp हो जाएगा बंद

इसके अलावा, 1 नवंबर यानी आज से कुछ आईफोन और एंड्रॉयड फोन्स पर 1 नवंबर से व्हाट्सऐप काम नहीं करेंगे. व्हाट्सऐप पर दी गई जानकारी के अनुसार, आज से फेसबुक के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9, और KaiOS 2.5.0 को सपोर्ट नहीं करेगा.

