Lay Off: नौकरी जाने पर घर खर्च, ईएमआई की नहीं होगी परेशानी, ये 5 टिप्स करेंगे हर दिक्कत को फुर्र

What to Do when you Laid Off : दुनिया की नामी कंपनियों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी के बाद जो परिवर्तनों के संकेत मिले, उससे बिजनेस में उछाल मिलेगा. इसके बाद इन कंपनियों ने हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को काम पर रखा. लेकिन मनमाफिक नतीजे नहीं मिले.