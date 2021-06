Edible Oil Prices Cut: खाने के तेल की कीमतों में आएगी गिरावट, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की

नई दिल्ली: Edible Oil Prices Cut: बढ़ती महंगाई के बीच आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है. आपके किचन का बजट थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि खाने के तेल (Edible Oil) की कीमतें कम हो सकती हैं. दरअसल सरकार ने पाम ऑयल (Palm Oil) पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है. इस कदम के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रिटेल मार्केट में खाने के तेल की कीमतें घट जाएंगी. मई 2021 में खाने के तेल की कीमतें 10 साल के उच्चतम स्तर पर थीं. जो तेल पिछले साल तक 90-100 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा था, अब उसकी कीमत 150-160 रुपये हो चुकी है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्‍ट टैक्‍सेज एंड कस्‍टम्‍स (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कस्टम ड्यूटी घटाने के बारे में जानकारी दी गई है. अब क्रूड पाम ऑयल पर सेस और अन्‍य चार्जेज मिलाकर कुल ड्यूटी 30.25 परसेंट हो गई है, जो कि पहले 35.75 परसेंट थी. जबकि, रिफाइंड पाम ऑयल के लिए ड्यूटी 49.5 परसेंट से घटाकर 41.25 परसेंट हो गई है. CBIC ने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ये बदलाव 30 जून से लागू होंगे और 30 सितंबर तक जारी रहेंगे.

To give relief to people, the Government has reduced customs duty on crude palm oil from 35.75% to 30.25% and refined palm oil from 49.5% to 41.25%. This will bring down the retail prices of edible oils in the market.@nsitharaman @ianuragthakur @FinMinIndia @PIB_India

— CBIC (@cbic_india) June 29, 2021