Elon Musk का सिर्फ एक tweet और डूब गए 1500 करोड़ डॉलर! छिन गई नंबर वन की कुर्सी

नई दिल्ली: Elon Musk अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं हैं, Bitcoin में लगाया गया उनका दांव उल्टा पड़ गया है. वो भी उनके अपने एक ट्वीट की वजह से. उन्हें Bitcoin में निवेश से भारी नुकसान हुआ है. बीते दिनों खबर आई थी कि एलन मस्क ने Bitcoin खरीदे हैं, जिसके बाद Bitcoin ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था. लेकिन अब बिटकॉइन उस ऊंचाई से फिसल चुकी है और एलन मस्क को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है.

Elon Musk के छूते ही Bitcoin ने रिकॉर्ड 58,000 डॉलर की ऊंचाई को पार किया था, लेकिन उनके एक ट्वीट ने इस Bitcoin को वापस 50,000 डॉलर के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया. ये गिरावट एलन मस्क के उस कमेंट के बाद आई है, जब उन्होंने ये कहा था कि Bitcoin और Ether की कीमतें ज्यादा हैं. जिसके बाद सोमवार को टेस्ला के शेयरों में भी 8.5 परसेंट की जबरदस्त गिरावट आई. जिससे एलन मस्क की संपत्ति (Net Worth) में से 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा साफ हो गए. एलन मस्क ने अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter पर बताया था कि टेस्ला ने Bitcoin में 150 करोड़ डॉलर का निवेश किया है.

That said, BTC & ETH do seem high lol

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.

Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.

That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both.

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021