Go First: Go First होने जा रही है दिवालिया! NCLT में किया अप्लाई, आज से 3 दिनों तक ऑपरेशन बंद, क्या टिकट का मिलेगा रिफंड?

Go First Flight Ticket Booking: Go First Flight दिवालिया होने जा रही है. उसने इसके लिए NCLT में अप्लाई कर दिया है. इसके साथ ही आज से 3 दिनों तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया है. ऐसे में क्या यात्रियों को अपना टिकट रिफंड वापस मिलेगा.