Flipkart से Cash On Delivery पर ऑर्डर करें तो अब संभल जाएं, इतना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज

Online Order: ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना लोगों को काफी सहूलियत प्रदान करता है. ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने की सबसे खास बात ये है कि एक तो आपके पास किसी भी सामान को लेकर काफी वैराइटी मौजूद होती है. साथ ही आप जो भी सामान ऑर्डर करते हैं वो आपके घर तक पहुंचाया जाता है. वहीं ऑनलाइन सामान में पेमेंट को लेकर भी काफी ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसके जरिए भी फायदा उठाया जा सकता है. ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने पर ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) भी कर सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी (Cash On Delivery) का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. हालांकि अब कैश ऑन डिलीवरी पर फ्लिपकार्ट (Flipkart) एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है.

कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प

कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है कि ग्राहक को जब सामान की डिलीवरी हो जाए, उसके बाद ही ग्राहक उस सामान का पेमेंट करता है. हालांकि अब फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए ग्राहक को इस पर ज्यादा शुल्का चुकाना पड़ेगा.

इतना होगा कैश ऑन डिलीवरी पर चार्ज

फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि डिलीवरी चार्ज छिपा हुआ चार्ज नहीं है और विक्रेता की शिपिंग पॉलिसी के आधार पर अतिरिक्त चार्ज किया जाता है. इससे पहले, फ्लिपकार्ट कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए शुल्क नहीं लेता था. अब भले ही आप कैश ऑन डिलीवरी पॉलिसी के तहत 150 रुपये या 15,000 रुपये के उत्पाद का ऑर्डर कर रहे हों, आपको डिलीवरी शुल्क के अलावा यदि लागू होगा तो 5 रुपये प्रति ऑर्डर का भुगतान करना होगा.

चार्ज से ऐसे बचें

फ्लिपकार्ट पर जब कोई ग्राहक कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनता है तो ये मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है- "Due to handling costs, a nominal Rs 5 will be charged for orders placed using this option (COD). Avoid this fee by paying online now". इसका मतलब है कि हैंडलिंग लागत के कारण कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. ऑनलाइन भुगतान करके इस शुल्क से बचा जा सकता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर