Food delivery App: देश के कई शहरों में Zomato और Swiggy की सर्विस हुई डाउन, ये रही वजह

Food delivery App: फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो और स्विगी का सर्वर बुधवार को देश के कई शहरों में डाउन चल रहा है. इसकी वजह से उनकी सर्विस पर असर पड़ा है. सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे तकनीकी इश्यू बताया जा रहा है.

Zomato और Swiggy के ऐप में तकनीकी गड़बड़ी का पता लोगों को बुधवार दोपहर में उस वक्त चला. जब उन्होंने लंच के लिए उनके ऐप पर ऑर्डर देना चाहा लेकिन उनके ऑर्डर सब्मिट नहीं हो पाए. इसके बाद लोगों ने ट्विटर पर कंपनियों को टैग करके उनके ऐप के काम न करने की शिकायत की और बताया कि वे अपना ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं.

एक कस्टमर की शिकायत पर Zomato Care ने इस तकनीकी गड़बड़ी को कबूल किया और ग्राहकों को हुई दिक्कतों के लिए खेद व्यक्त किया. कंपनी ने ट्विटर पर अपने रिप्लाई में कहा, 'हम एक अस्थाई समस्या का सामना कर रहे हैं. हमारी तकनीकी टीम इस इश्यू पर काम कर रही है और हम भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही कामकाज सामान्य हो जाएगा.'

Hi there, we are facing a temporary glitch. Please be assured our team is working on this and we will be up and running soon.

इस मुद्दे पर फूड डिलीवरी ऐप Swiggy ने भी ट्वीट कर ग्राहकों से खेद व्यक्त किया. स्विगी ने ट्वीट कर कहा, 'तकनीकी दिक्कत की वजह से आपको हो रही परेशानियों पर हम खेद व्यक्त करते हैं. ऐसा हमेशा नहीं होता और इस समस्या को हम जल्द ठीक कर लेंगे. कृप्या हमारे साथ बने रहें.'

We apologize for the long delay we are currently facing due to a technical glitch. This is not usual with us and our best minds are working on it to resolve it at the earliest. Please bear with us. If your issue doesn't get resolved please (cont) https://t.co/bcS0964Sdb

— Swiggy Cares (@SwiggyCares) April 6, 2022