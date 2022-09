Free Laptop Scheme: 5 लाख स्टूडेंट्स को सरकार दे रही फ्री लैपटॉप! जानें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या कहा?

Free Laptop Scheme: केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से महिलाओं, गरीबों और किसानों समेत स्टूडेंट्स के लिए भी कई खास स्कीम चलाई जाती हैं. बता दें कई राज्य सरकारों ने स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप (Free Laptop) की सुविधा दी है और हाल ही में सोशल मीडिय पर एक मैसेज वायरल (Viral Message) हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री 5 लाख स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देगी.

जानें क्या है सच्चाई?

पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई के बारे में पता लगाया है. आइए आपको बताते हैं कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से सच में फ्री लैपटॉप बांटे जा रहे हैं-

PIB ने किया ट्वीट

पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 5 लाख फ्री लैपटॉप का वितरण करेगी और यह सभी स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे. इस मैसेज में वेबसाइट लिंक भी दिया गया है.

A text message with a website link is circulating on social media which claims that @EduMinOfIndia is offering 500,000 free laptops to all students #PIBFactCheck

▶️The circulated link is #Fake

▶️The government is not running any such scheme pic.twitter.com/B0LdPI8un2

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 19, 2022