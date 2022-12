New currency notes: नए साल की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए गजब का ऑफर लेकर आई है. क्‍या आप चाहेंगे कि पुराने कटे-फटे नोट आप किसी को दें या किसी से लें. इसलिए इस न्‍यू ईयर पर अगर आप नए नोट प्राप्‍त करना चाहते हैं तो आपको पंजाब नेशनल बैंक जाना होगा क्‍योंकि बैंक ने खुद ट्वीट कर नए नोट बाटंने की जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि नए साल पर नए नोट. अगर आप भी नए नोट प्राप्‍त करना चाहते हैं तो जान लीजिए किस तरह से बैंक आपको नए नोट उपलब्‍ध कराएगी.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने दी जानकारी

New Year, new notes! Get your banknotes & coins exchanged at your nearest branch. Don't hesitate, simply exchange!#NewNotes #Currency #Exchange #Wallet #Coins pic.twitter.com/LTlasoOO9x

— Punjab National Bank (@pnbindia) December 28, 2022