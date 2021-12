अब फ्री में कर सकते हैं हवाई यात्रा! ये एयरलाइन दे रही है 'मुफ्त सीट और मुफ्त भोजन' का ऑफर

नई दिल्ली: Aviation News: अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद अब सबकुछ सामान्य होने पर एयरलाइन कंपनियां ने फिर से ऑफर्स देना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में गो फर्स्ट (GoFirst Offer) ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त यात्रा और खाने का ऑफर दे रहा है. आइए जानते हैं आप कैसे इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.

प्राइवेट एयरलाइन गो फर्स्ट (GoFirst) ने बेंगलुरू से चुनिंदा उड़ानों पर ‘मुफ्त सीटें और भोजन’ (free seats & meals) का ऑफर दिया है. अगर आप भी बेंगलुरू (Bengaluru) में रहते हैं या फिर यहां से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन ऑफर है. 'फ्री सीट और फ्री मील' के बारे में गोफर्स्ट (GoFirst) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर होगी 20,484 रुपये की बढ़ोतरी! जान लें पूरा गुणा-गणित

आपको बता दें कि GoFirst ने ट्वीट कर इस ऑफर की जानकारी दी है. GoFirst ने लिखा है, 'बेहतर क्या है? एक शानदार यात्रा या मुफ्त सीटें और भोजन? खैर, दोनों! #Bengaluru से चुनिंदा उड़ानों पर आकर्षक ऑफर.'

What's better? An awesome trip or free seats & meals? Well, BOTH! Irresistible offers on select flights from #Bengaluru

Book now - https://t.co/lA0BEDHdzI pic.twitter.com/WwkjF1cjUs

— GO FIRST (@GoFirstairways) December 16, 2021