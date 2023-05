Go First Flight Refund: अगर आपने प‍िछले द‍िनों में या आने वाले क‍िसी द‍िन के ल‍िए Go First एयरलाइन का ट‍िकट बुक करा रखा है तो आपके ल‍िए राहत भरी खबर है. दरअसल, व‍ित्‍तीय संकट से जूझ रही Go First एयरलाइन ने 3 मई, 2023 से 23 मई, 2023 तक की यात्री उड़ानों को पूरी तरह कैंस‍िल कर द‍िया है. फ्लाइट कैंस‍िल होने से यात्र‍ियों को परेशानी हो रही है और उनके पैसे एयरलाइन के पास फंसे हुए हैं. लोग सोशल मीड‍िया पर अपने र‍िफंड को लेकर लगातार ल‍िख रहे हैं.

पैसा र‍िफंड करने के ल‍िए कदम उठाया अब Go First की तरफ से लोगों का पैसा र‍िफंड देने के ल‍िए कदम उठाया गया है. एविएशन कंपनी ने रिफंड क्‍लेम के ल‍िए नई वेबसाइट लॉन्च की है. हालांक‍ि, यात्र‍ियों को यह रिफंड ट्रैवल एजेंट और अन्य वेबसाइट के भुगतान के बाद ही मिलेगा. कैंस‍िल फ्लाइट के ट‍िकट के पैसे का र‍िफंड प्रोसेस करने के ल‍िए Go First ने gofirstclaims.in/claims वेबसाइट को लॉन्च किया है. इस वेबसाइट के जर‍िये फ‍िलहाल 10 मई तक के सभी बकायेदार अपनी जानकारी दे सकते हैं. क्लेम गाइड को ध्यान से पढ़ लें

Go First की तरफ से बताया गया क‍ि क्लेम मैनेजमेंट पोर्टल Go Airlines (India) Limited के CIRP के लिए है. जो यात्री अपना क्‍लेम प्रोसेस करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट के जर‍िये र‍िफंड क्‍लेम करने से पहले क्लेम गाइड को ध्यान से पढ़ लें. पोर्टल पर किसी भी तरह का टेक्‍न‍िकल इश्‍यू होने पर आप portal.technicalissues@gmail.com पर ई-मेल के जर‍िये सूच‍ित कर सकते हैं. इसके अलावा CIRP को लेकर किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए gofirstcirp@gmail.com पर मेल कर सकते हैं. रिफंड क्लेम में क‍िन चीजों की होगी जरूरत

यद‍ि आप Go First की कैंसिल हुई फ्लाइट के टिकट का रिफंड पाने के ल‍िए क्लेम कर रहे हैं तो आप क्‍लेम प्रोसेस शुरू करने के लि‍ए कुछ बातों का जरूर ध्‍यान रखें. क्‍लेम र‍िफंड के ल‍िए आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ट‍िकट की पीडीएफ, अकाउंट की पासबुक आद‍ि चीजों की जरूरत पड़ेगी. इसके ल‍िए जरूरी है क‍ि आप पहले ही इन सभी दस्‍तावेजों की पीडीएफ अपने पास सेव कर लें. क्‍लेम प्रोसेस में इन चीजों को अपलोड करके अपना एप्‍लीकेशन प्रोसेस चेक कर लें.