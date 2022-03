LPG: गोवा में हर परिवार को सालाना 3 रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे फ्री, सरकार ने किया ऐलान

नई दिल्ली: गोवा सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है. गोवा सरकार ने नई कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि वह राज्य में हर परिवार को तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को नई कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह घोषणा की. आपको बता दें कि प्रमोद सावंत की कैबिनेट में मुख्यमंत्री और आठ अन्य मंत्री शामिल हैं.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार शाम एक ट्वीट करते हुए कहा , ‘मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता की. कैबिनेट ने नए वित्तीय वर्ष से भाजपा के घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार तीन सिलेंडर मुफ्त देने की योजना तैयार करने का फैसला किया है.’ गौरतलब है कि पिछले महीने हुए गोवा में हुए विधान सभा चुनाव से पहले, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में यह वादा किया था कि अगर पार्टी यानी भाजपा सत्ता में आती है तो प्रदेश के हर परिवार को हर साल में तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा.

Chaired the first Cabinet Meeting after taking oath as CM. The Cabinet has decided to formulate the 3 free cylinder scheme as promised in the BJP Manifesto, from the new financial year. pic.twitter.com/iPeAiVJ7ym

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) March 28, 2022