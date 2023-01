Old Pension Scheme: इस राज्य के कर्मचारियों को मिला लोहड़ी गिफ्ट, लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम, सीएम ने किया ऐलान

Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme: कुछ वक्त पहले हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) एक मुद्दा बन गया था. ट्वीट में सीएम सुक्खू ने कहा, 'कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है. आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है.