How To Book One Coach In Train: देश में एक जगह से दूसरी जगह पर लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा और आरामदायक ट्रेनों को माना गया है. किसी निजी वाहन के अपेक्षा ट्रेन से सफर करने पर खर्च भी कम होता है और ये ज्यादा सुरक्षित भी होता है. घर - परिवार में या कभी खुद का टिकट बुक करते हुए आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा, क्या पूरी ट्रेन या उसका कोई एक कोच बुक किया जा सकता है? अगर यह बुकिंग पॉसिबल है तो यह काम कैसे किया जाए इसी के बारे में यहां बताया गया है.

ऐसे करें पूरी ट्रेन की बुकिंग पूरी ट्रेन बुक करने के बारे में ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है. आपको बता दें कि ट्रेन के एक कोच या पूरी ट्रेन बुक करने के लिए आपको आईआरसीटीसी से संपर्क करना पड़ेगा. अगर आप पूरी कोच बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एफटीआर सर्विस (FTR Service) के ऑप्शन को क्लिक करें. इसके अलावा आप इस (www.ftr.irctc.co) वेबसाइट की मदद से भी ट्रेन की कोच बुक कर सकते हैं. यहां मांगी गई जानकारियों को भरकर आपको भुगतान करना होगा. इसके बाद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. याद रहे कि बुकिंग के दौरान आपको डेट और समय का खास ख्याल रखना है. कितना होगा चार्ज? अगर आप केवल एक कोच बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ₹50 हजार की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी, वहीं 18 डिब्बों की पूरी ट्रेन के लिए ₹9 लाख सिक्योरिटी राशि के तौर पर देना होगा. इसके अलावा हॉल्टिंग चार्ज 7 दिन के बाद 10 हजार रुपये प्रति कोच अलग से देना होगा. अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें डिब्बों की संख्या 24 तक बढ़ा सकते हैं. पूरी ट्रेन बुक करने के लिए आपको 30 दिन से लेकर 6 महीने पहले ही तैयारी करनी होगी और ऑनलाइन आवेदन करना होगा.