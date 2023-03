Real Gold के नाम पर कस्टमर्स के साथ तेजी से हो रही धोखाधड़ी! ज्वेलरी खरीदते वक्त ऐसे बने स्मार्ट

How to Choose Best Gold Jewelry: भारत में ज्वेलरी को लेकर लोगों में खासा क्रेज देखने को मिलता है. वहीं दूसरी ओर ज्वेलरी खरीदते समय लोगों के साथ धोखाधड़ी होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है. ऐसे में हमें असली और नकली ज्वेलरी की पहचान होनी चाहिए.