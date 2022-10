PF Account के पासवर्ड को लेकर हो जाएं सचेत! छोटी-सी लापरवाही से बढ़ जाएगी दिक्कतें

PF Account Login: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते से संबंधित सभी सेवाएं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल के माध्यम से प्रदान करता है. पोर्टल पर संगठन के जरिए दी जाने वाली किसी भी सेवा या सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आपको केवल अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड चाहिए. हालांकि अगर यूएएन का पासवर्ड भूल गए तो काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.

पीएफ अकाउंट

पीएफ खाते के लिए यूएएन जरूरी है. पीएफ खाते तक पहुंचने के लिए यूएएन नंबर के साथ एक पासवर्ड भी सेट करना होता है. अगर पासवर्ड को याद रखने में परेशानी है तो इसको कहीं पर लिखकर सेव भी कर लें. यूएएन पोर्टल के जरिए प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा या सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आपको केवल अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड चाहिए.

यूएएन नंबर

आप इस पासवर्ड और UAN का उपयोग करके अपने PF खाते को चेक कर सकते हैं. इसके अलावा पीएफ खाते से जुड़े कई दूसरे काम भी किए जा सकते हैं. यूएएन पोर्टल के माध्यम से ईपीएफओ अपने कर्मचारियों के पीएफ खातों से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करता है. आप अपने सभी पीएफ खातों को एक ही यूएएन नंबर से लिंक कर सकते हैं. वहीं नौकरी बदलने पर यूएएन नंबर बदलने की जरूरत नहीं है.

रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड

हालांकि ऐसे मौके भी आते हैं जब आप अपना यूएएन नंबर जानते हैं लेकिन पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि पीएफ खाता कभी-कभार ही खोला जाता है. यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने पीएफ खाते तक नहीं पहुंच पाएंगे या अपनी पासबुक में जानकारी नहीं देख पाएंगे. हालांकि, ईपीएफओ खाताधारक के जरिए पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में पीएफ खाताधारकों को एक नया पासवर्ड बनाने की अनुमति देता है. ऐसे में पासवर्ड को रीसेट भी किया जा सकता है.

How to Reset UAN Password:

- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in./memberinterface/ पर ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं.

- यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा बॉक्स के नीचे Forgot Password पर क्लिक करें.

- नए पेज में अपना यूएएन नंबर दर्ज करें.

- इसके नीचे दिए गए कैप्चा बॉक्स में कैप्चा कोड डालें.

- अब सब्मिट बटन पर क्लिक करें.

- फिर अपना यूएएन पासवर्ड दोबारा दर्ज करें.

- अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करने के लिए Yes पर क्लिक करें.

- ओटीपी दर्ज करें और Verify विकल्प पर क्लिक करें.

- एक बार वेरीफाई करने के बाद आपको दो बार नया पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा.

- अंत में सब्मिट पर क्लिक करें और नए पासवर्ड से लॉग इन करें.

