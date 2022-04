खो या बदल गया है आपका मोबाइल नंबर, तो फटाफट करें Aadhaar Card से लिंक; यहां जानें प्रोसेस

नई दिल्ली: Aadhaar Card Update Correction: आज के वक्त में आधार कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. हर सरकारी काम में इसकी जरूरत पड़ती है. इसके साथ ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना भी जरूरी है. किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (Financial Transaction) के वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पर ही OTP आता है. इसलिए UIDAI की वेबसाइट पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए.

कैसे बदलें Aadhaar से जुड़ा नंबर?

mAadhaar ऐप इंस्टॉल के लिए भी सबसे पहले रजिस्टर्स मोबाइल नंबर मांगा जाएगा. लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर (Update Mobile Number in Aadhaar Card) बदल गया है तो आधार के वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP नहीं आएगा. ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आप आधार से लिंक्ड अपना मोबाइल नंबर बदल लें. आप अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा सकते हैं. आधार नंबर के साथ नया मोबाइल नंबर लिंक करने का प्रोसेस आसान है.

आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर पर करना होगा संपर्क

अगर आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर (How to Link your number with aadhaar) बंद हो गया, गुम हो गया या बदल गया है और आप दूसरा नंबर लिंक कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर (Aadhaar Registration Center) पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

ऐसे करें आधार में नया फोन नंबर अपडेट

1. इसके लिए आप सबसे पहले अपने निजी आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाएं.

2. यहां आपको फोन नंबर लिंक कराने के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा.

3. इस फॉर्म को 'Aadhaar करेक्शन फॉर्म' कहते हैं. इसमें अपनी सही जानकारी भरें.

4. अब 25 रुपये की फीस के साथ फिल किया हुआ फॉर्म अधिकारी को जमा करा दें.

5. इसके बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी. इस स्लिप में अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा. इस रिक्वेस्ट नंबर से आप यह चेक कर सकते हैं कि नया फोन नंबर आपके आधार से लिंक हुआ है या नहीं.

6. तीन महीने में आपका आधार नए मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया जाएगा. जब आपका आधार नए मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा और उसी नंबर पर OTP आएगा.

7. उस OTP का इस्तेमाल कर आप ऑनलाइन अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

8. आप आधार से नया मोबाइल नंबर लिंक करने का स्टेट्स UIDAI के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके भी जान सकते हैं.

