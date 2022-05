Indian economy: दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इंडियन इकोनॉमी, अमेरिका-चीन को भी पछाड़ा

Indian economy: कोरोना काल से उबरने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ रही है. अब भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और वार्षिक वृद्धि दर 8.7 फीसदी तक पहुंच गई है. भारतीय अर्थव्यवस्था ने चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को भी पछाड़ दिया है. वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर के मामले में भारत ने कई बड़े देशों को पछाड़ दिया है. इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था 8.1 फीसदी की दर से बढ़ी जबकि ब्रिटेन ने 7.4 फीसदी की दर से वृद्धि दर्ज की है. अमेरिका (5.7%) इस मामले में फ्रांस (7%) से भी पीछे रहा है.

देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है. वहीं पूरे वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 8.7 फीसदी रही. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर 2021 की तिमाही में वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही थी जबकि जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रही थी.

Upwards and Onwards!

India becomes the world's fastest-growing economy with a GDP growth rate of 8.7%. #IndiaBouncesBack pic.twitter.com/kbRXG3sZ4N

