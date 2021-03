खुशखबरी: होली पर घर जाने में नहीं आएगी कोई दिक्कत, स्पेशल ट्रेन में बुक करा लीजिए टिकट

दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात आई है. रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन को शुरू करने का फैसला किया है जिससे यात्रियों को होली पर घर पहुंचने में कोई दिक्कत न आए. होली से पहले ये सभी ट्रेन शुरू हो जाएंगी.

ट्रेन नंबर 09005 ब्रांदा टर्मिनस-जयपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन बांद्रा से शुक्रवार 26 मार्च को 11.15 मिनट पर चलेगी और अगले दिन 5.35 बजे जयपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09006 शनिवार 27 मार्च को 13.00 बजे जयपुर से चलेगी और 6.30 बजे बांद्रा पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 09143 बांद्रा टर्मिनस से 25 मार्च को 21.45 बजे चलेगी और अगले दिन भगत की कोठी 13.15 मिनट पर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09144 भगत की कोठी से 26 मार्च को 16.25 बजे चलेगी अगले दिन 7.35 बजे बांद्रा टर्मिनस पर पहुंचेगी.

स्पेशल ट्रेन जिसका नंबर 09049 है सूरत से 26 मार्च को 7.40 बजे चलेगी और रविवार को 4.30 बजे मुजफ्परपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09050 मुजफ्परपुर से 28 मार्च को 20.10 बजे चलेगी और 17.05 बजे सूरत पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 09067 उधना से 16.00 बजे 26 मार्च को चलेगी और मडगांव 9.30 बजे पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09068 मडगांव से 27 मार्च को 12.00 बजे चलेगी और अगले दिन उधना 4.25 बजे पहुंचेगी.

To clear the extra rush of passengers during the forthcoming Holi festival and to ensure better convenience to the passengers, Western Railway has decided to run Holi Special trains between Bandra (T)–Jaipur & Bhagat Ki Kothi, Surat–Muzaffarpur and Udhna-Madgaon on special fare. pic.twitter.com/EXOMS2EHre

