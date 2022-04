Indian Railways: चार्ट बनने के बाद कैंसिल किए ट्रेन टिकट पर भी मिलेगा रिफंड! IRCTC ने बताया तरीका

नई दिल्ली: Indian Railways: अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो आपक लिए जरूरी खबर है. अगर आपको किसी इमरजेंसी के कारण ट्रेन चार्ट तैयार होने के बाद रेल टिकट कैंसिल करना पड़ता है तब भी आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में भी आपको टिकट कैंसिलेशन का रिफंड (Indian Railways refund Rule) मिलेगा. इंडियन रेलवे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसी कारण से अगर चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन टिकट कैंसिल कराते हैं, तो कैसे आप रिफंड का दावा कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.

IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) बिना यात्रा किए या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल करने पर रिफंड देता है. इसके लिए आपको रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) जमा करना होता है.

