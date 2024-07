IRCTC से रेल के साथ अब बुक सकेंगे मेट्रो का भी टिकट,120 दिन पहले एडवांस टिकट बुकिंग, कैंसलेशन की भी सुविधा

IRCTC-Metro Ticket Booking: अब मेट्रो की टिकटों के लिए आपको लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है. घर बैठे आप अपने मोबाइल पोन से मेट्रो ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे. IRCTC की ऐप, वेबसाइट से अब सिर्फ ट्रेनों की नहीं बल्कि मेट्रो की टिकटों की भी बुकिंग होगी. यानी IRCTC ने अब रेल के अलावा मेट्रो की भी एजवांस बुकिंग कर सकेंगे.

क्या है 'वन इंडिया, वन टिकट'

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC),दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) के बीच समझौता हुआ है. ये समझौता 'वन इंडिया, वन टिकट' को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. इस डील के तहत दिल्ली-एनसीआर लोगों का सफर और आसान हो सकेगा.

मेट्रो टिकटों की भी होगी एडवांस बुकिंग

जिस तरह से आप ट्रेनों में टिकटों का एडवांस रिजर्वेशन करते हैं, उसी तरह से अब आप मेट्रो में भी टिकटों की एडवांस बुकिंग कर सकेंगे. irctc की वेबसाइट से ट्रेन रिजर्वेशन के लिए आपको 4 महीने यानी 120 दिन एडवांस टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती है, उसी तरह से अब आपको मेट्रो से भी सफर करने के लिए 120 दिन पहले एडवांस बुकिंग की सुविधा मिलेगी.

कैसे होगी बुकिंग

irctc की वेबसाइट और ऐप के जरिए मेट्रो टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी. पैसेंजर्स को रेलवे की तरह ही मेट्रो में भी 120 दिन पहले मेट्रो टिकट की एडवांस बुकिंग की सुविधा मिलेगी. एक बार लिया हुआ टिकट 4 दिन के लिए भी वैलिड रहेगा. जबकि अभी मेट्रो टिकट की वैलिडिटी भी सिर्फ एक दिन की होती है. आईआरसीटीसी से मेट्रो रेल के लिए टिकटों की बुकिंग के लिए दिल्ली मेट्रो रेल के बुकिंग सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे. DMRC के मुताबिक क्यूआर कोड वाला मेट्रो टिकट बुक कराया जाएगा, उनके क्यूआर कोड ट्रेन के टिकट पर प्रिंट होकर आएंगे. लोग चाहे तो उसका प्रिंटआउट निकाकर अपने पास रखें या फिर फोन में स्क्रीन शॉट लेकर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

लॉन्च हुआ बीटा वर्जन

मेट्रो टिकटों की बुकिंग के लिए IRCTC के मोबाइल ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है. फिलहाल ये अभी सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन पर चलेगा. 4 महीने की ट्रायल के बाद इसमें जरूरी बदलावों के साथ फुल वर्जन में लॉन्च किया जाएगा. मेट्रो टिकटों की एडवांस बुकिंग से मेट्रो स्टेशनों पर टिकट विंडो के बाहर लगने वाली लंबी लाइनें छोटी होती चली जाएंगी.

IRCTC & DMRC QR Code Ticketing under `One India - One Ticket’ Initiative

• IRCTC, DMRC, and CRIS collaborate to promote the 'One India – One Ticket' initiative, enhancing the travel experience for Main Line Railway and Metro passengers in the Delhi NCR area.

