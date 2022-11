Indian Railways: सीनियर सिटीजन्स की बल्ले-बल्ले, रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, जारी किए नए नियम

Indian Railways: रेलवे के करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके काम की खबर है. रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया है. अब से सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने नए नियम बनाएं हैं, जिसके तहत आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं. आइए जानिए रेलवे के नए नियम क्या कहते हैं-

रेलवे ने दी जानकारी

रेलवे हर दिन अपनी सेवाओं को अपग्रेड करता है, जिससे यात्रियों को सफर करने में आसानी रहे. IRCTC ने वरिष्ठ नागरिकों को आसानी से लोअर बर्थ देने के लिए खास जानकारी दी है.

सामने आई ये घटना

हाल ही में एक घटना सामने आई है, जिसमें एक यात्री ने ट्वीट में लिखा है कि मैने अपने अंकल के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया था, जिसमें मैने लोअर बर्थ को प्राथमिकता दी थी क्योंकि उनके पैर में समस्या है और वह अपर या फिर मिडिल बर्थ पर यात्रा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अपर बर्थ मिली है.

इस तरह से करें बुकिंग

इस ट्वीट के उत्तर में रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि उस शख्स को नीचे वाली बर्थ क्यों नहीं मिली है. रेलवे ने कहा है कि अगर आप सामान्य कोटा के तहत बुकिंग करते हैं तो उसमें सीट का अलॉटमेंट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है. वहीं, अगर आप Reservation Choice Book only if lower berth is allotted के तहत बुकिंग करेंगे तो आपको लोअर बर्थ मिलेगी.

टीटीई से कर सकते हैं संपर्क

इसके साथ ही रेलवे ने बताया कि सामान्य कोटा के तहत बुकिंग करने वालों को अलॉटमेंट पूरी तरह से उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है. इसमें किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है. इसके अलावा इस तरह की स्थिति में आप टीटीई से संपर्क कर सकते हैं और लोअर बर्थ के लिए बात कर सकते हैं.

