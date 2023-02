Indian Railway Rules: करोड़ों यात्रियों के लिए आई खुशखबरी, अब ट्रेन कैंसिल होने पर यात्रियों को मिलेगा पैसा!

Indian Railways New Rules: अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं और कई बार ट्रेन कैंसिल (Train Cancel) हो जाती है तो ऐसे में अब यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. रेलवे की ओर से नया नियम जारी किया गया है, जिसमें ट्रेन के रद्द होने पर भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा. रेलवे विभाग की ओर से इस बारे में घोषणा की गई है. रेलवे की ओर से यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. आइए आज आपको रेलवे के एक नए नियम के बारे में बताते हैं.

रेलवे ने दी ये जानकारी

रेलवे विभाग की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक, अगर आप भी यात्रा के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं तो आपको टिकट बुकिंग के समय सही मोबाइल नंबर एंटर करना होता है. इसके साथ ही सेकेंड क्लास में टिकट बुकिंग कराने के बाद आप अपना पीएनआर स्टेटस जरूर चेक कर लें. अगर आपको पीएनआर चेक करते समय ‘Route class deleted/booking not allowed as given class for the route is deleted’ मिलता है तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.

शुरू किया गया नया रिफंड सिस्टम

इसके साथ ही अगर आपने एजेंट के जरिए टिकट बुकिंग कराई है तो इस तरह के टिकटों के लिए एक नई ओटीपी-आधारित रिफंड सिस्टम शुरू किया गया है. इसके जरिए आरक्षित ई-टिकटों के लिए एक पारदर्शी और रिफंड सिस्टम लाना है जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

एजेंट के जरिए बुकिंग टिकट मिलेगा पूरा पैसा

आपको बता दें IRCTC की तरफ से यह नया सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके जरिए आप रिफंड का पैसा आसानी से पा सकते हैं. इसके लिए ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. रिफंड अमाउंट पाने के लिए आपको ओटीपी को एजेंट के साथ शेयर करना होगा. इस सुविधा के जरिए यात्री रद्द किए गए टिकट या वेटिंग लिस्ट से छूटे हुए टिकट के बदले एजेंट को सही जानकारी पता चल जाएगी और आपको टिकट का पैसा वापस मिल जाएगा.

रिफंड प्रोसेस हुआ आसान

बता दें इस सुविधा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कैंसिल रिफंड प्रोसेस को आसान और सरल बनाना है, जिससे एजेंट के जरिए कैंसिल टिकट की राशि समय पर यात्रियों को मिल जाए. रद्द किए गए टिकटों या पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में छोड़े गए टिकटों के लिए ओटीपी-आधारित रिफंड तभी संसाधित किया जाएगा जब टिकट आईआरसीटीसी अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक किया गया हो.

