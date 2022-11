Ramayana Yatra: रेलवे दे रहा रामायण यात्रा का मौका, फ्री में मिलेंगे ये सभी सुविधाएं, जारी हो गया शेड्यूल

Indian Railways: अगर आप भी कहीं धार्मिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए रेलवे एक खास पैकेज लेकर आया है, जिसमें आपको अयोध्या सीतामढ़ी समेत कई जगह सफर करने का मौका मिलेगा. रेलवे अब आपको रामायण यात्रा (Ramayana Yatra) कराएगा. इसमें आपको खाने और रहने की सुविधा फ्री मिलेगी. आइए आपको बताते हैं कि इस पैकेज की डिटेल्स क्या है और आप कैसे फायदा ले सकते हैं.

किन जगहों पर घूम सकते हैं आप?

रेलवे के इस पैकेज का नाम होली रामायण यात्रा है. इसमें आपको अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, प्रयागराज, वाराणसी और चित्रकूट घूमने का मौका मिलेगा. आपको स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन से सफर करने का मौका मिलेगा.

Dive deep into devotion and spirituality with the HOLY RAMAYANA YATRA EX ITWARI tour package from #IRCTC. Visit Ayodhya, Sitamarhi, Janakpur, Buxar, Prayagraj, Varanasi & Chitrakoot to experience the utmost pious vibe. Package starting at ₹15,770 onwards.https://t.co/o8ZhwUKK4j

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 21, 2022