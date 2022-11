Ratan Tata ने लिया बदला! 'तुम कुछ नहीं जानते', जब फोर्ड चेयरमैन ने किया टाटा का अपमान, देखें वीडियो

Ratan Tata: रतन टाटा (Ratan Tata) अपनी शख्सियत के लिए जाने जाते हैं. उनकी दरियादिली की चर्चा अक्सर ही सुनने को मिलती है. दिग्गज बिजनेस मैन रतन टाटा को हस्ती होने के बावजूद अपमान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने इस अपमान का जिस तरह से बदला लिया वो अब मिसाल बन गया है. दिग्गज भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने उनके इस बदले की कहानी का एक वीडियो ट्विटर (Twitter Video) पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

हर्ष गोयनका ने किया वीडियो ट्वीट

RPG एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रतन टाटा द्वारा फोर्ड कंपनी से अपने अपने बदले (Ratan Tata Vs Ford) की कहानी को बताया गया है. 90 के दशक में टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपने कार डिविजन को बेचने के लिए फोर्ड से बात की और लग्जरी कार निर्माता कंपनी के मालिक की ओर से उन्हें अपमानित किया. इसके बाद Ratan Tata ने कार डिविजन को बेचने का फैसला टाला और फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया, जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी. देखिये इस खास विडियो को.

