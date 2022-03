नई दिल्ली: DGCA order on international flights: विदेश यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है. शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्लाइट्स का सस्पेंशन खत्म होने वाला है. एविएशन रेगुलेटरी डीजीसीए ने बताया कि भारत और यहां से जाने वाले शेडयूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर्स सर्विसेज 27 मार्च से फिर शुरू होंगी. इसके लिए आदेश जारी किया है. इससे पहले 19 जनवरी को इन उड़ानों के सस्पेंशन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था.

कोरोना संक्रमण की वजह से भारत में लंबे समय से बंद इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फिर से उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई है. दो साल के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर से प्रतिबंध हटा लिया है. कोरोनावायरस महामारी के कारण निलंबित की गई विदेशी उड़ानें अब 27 मार्च से फिर से शुरू हो जाएंगी.

गौरतलब है कि देश में कोरोना की वजह से शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर्स फ्लाइट्स को 23 मार्च, 2020 से ही सस्पेंड कर दिया गया था. लेकिन, फिर जुलाई 2020 से भारत और लगभग 45 देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत स्पेशल पैसेंजर्स फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इसके लिए बयान जारी किया गया है. मंत्रालय ने कहा, 'दुनिया भर में वैक्सीनेशन के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए हितधारकों के परामर्श से, भारत सरकार ने 27.03.2022, यानी समर शेड्यूल 2022 की शुरुआत से भारत के लिए अनुसूचित कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है.'

After deliberation with stakeholders &keeping in view the decline in the #COVID19 caseload,we have decided to resume international travel from Mar 27 onwards.Air Bubble arrangements will also stand revoked thereafter.With this step,I’m confident the sector will reach new heights!

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) March 8, 2022