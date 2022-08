Indian oil Pertrol Pump: अगर आप कोई ब‍िजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शायद आपके पास पेट्रोल पंप की डीलरश‍िप को ऑफर करने वाला मैसेज या फोन कॉल आया हो. अगर नहीं आया है तो आपके ऐसे कॉल या मैसेज से भव‍िष्‍य में सावधान रहने की जरूरत है. जी हां, सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल की तरफ से पेट्रोल पंप खोलने का ऑफर देने का फर्जी खेल चल रहा है.

इंडियन ऑयल ने अलर्ट जारी क‍िया

इस तरह के मामले संज्ञान में आने के बाद इंडियन ऑयल ने इस तरह के मामलों पर अलर्ट जारी किया है. कंपनी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया गया क‍ि कुछ फर्जी वेबसाइट इंड‍ियन ऑयल का नाम गलत तरीके से यूज कर रही हैं और वे पेट्रोल पंप की डीलरश‍िप ऑफर कर रही हैं. आपको बता दें इस तरह के ऑफर ठगों की तरफ से द‍िए जा रहे हैं.

तेल कंपनियों के नजदीकी कार्यालय में करें संपर्क

इंडियन ऑयल की तरफ से एक ट्वीट कर कहा गया क‍ि इस बारे में ज्‍यादा जानकारी के ल‍िए आप पीएसयू तेल कंपनियों के नजदीकी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप किसी नजदीकी पेट्रोल पंप डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं. इस बारे में इंडियन ऑयल की तरफ से पहले भी अलर्ट जारी क‍िया गया है.

Unscrupulous websites are falsely using IndianOil's name & fraudulently offering Petrol Pump dealerships. The public is advised to contact the nearest Divisional office of PSU oil companies or visit any nearest petrol pump dealer for more information. pic.twitter.com/DDU7nYsWCQ

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) August 9, 2022