Hotel Rating: कौन होगा 5 सितारा-किसे मिलेगा 1 स्टार, जानिए कैसे तय होती है होटलों की रेटिंग

Who Gives Rate To Hotel: फाइव स्टार होटल में आमतौर पर आपको लग्जरी सुविधाएं मिल जाती हैं और जब यह स्टार कम होने लगते हैं, तब सुविधाएं कम होने लगती हैं. आइए जानते हैं कि कैसे होटलों के लिए ये रेटिंग तय की जाती है.