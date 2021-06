मात्र 1099 रुपये में कीजिए हवाई सफर, Vistara Airlines दे रही स्पेशल ऑफर

नई दिल्ली: कोरोना काल (Corona Pandemic) में यात्रियों को लुभाने के लिए घरेलू एयरलाइन कंपनी विस्तारा (Vistara) ने धमाकेदार मॉनसून सेल (Monsoon Sale) की घोषणा की है. इसके तहत कोई भी शख्स मात्र 1,099 रुपये खर्च तक हवाई यात्रा का लुत्फ उठा सकेगा. हालांकि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर होगा.

विस्तारा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, 'अपनी अगली यात्रा बुक करके मानसून के मौसम का लाभ उठाएं. 1099 रुपये में आप दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हवाई सफर कर सकते हैं. बेंगलुरु से हैदराबाद के लिए शुरुआती किराया 1499 रुपये है. मुंबई से गोवा आप 1699 रुपये के शुरुआती किराए से जा सकते हैं. खास बात यह है कि इन किरायों में सभी तरह के टैक्स और फीस शामिल हैं. इसी तरह, अगर आप चेन्नई से बेंगलुरु के लिए तय तारीख के बीच फ्लाइट बुक कराते हैं तो आपको इसके लिए 1549 रुपये शुरुआती किराया देना होगा.'

Make the most of the monsoon season by booking your next trip! With fares as low as ₹1099/- all-in for travel between 01-Aug-21 and 12-Oct-21. Travel with safety and peace of mind aboard the #AirlineIndiaTrusts. Hurry! https://t.co/EaZx6ptP1M pic.twitter.com/hdcE1fBqKw

— Vistara (@airvistara) June 24, 2021