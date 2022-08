LIC: प्रीमियम नहीं भरने पर बंद हो गई है आपकी पॉलिसी? तो LIC लेकर आया शानदार डिस्काउंट ऑफर

Lic Insurance: कई लोग एलआईसी पॉलिसी को खरीद लेते हैं फिर उसका प्रीमियम (Premium) जमा नहीं करते, जिससे पॉलिसी लैप्‍स यानी बंद हो जाती है. ऐसी स्थिति में पॉलिसी धारक को जमा किया हुआ प्रीमियम भी नहीं मिलता. जिससे ग्राहकों का बेवजह का नुकसान हो जाता है. एलआईसी ऐसे लोगों के लिए एक बार फिर से डिस्काउंट ऑफर पर बंद पॉलिसी को शुरू करने का मौका दे रहा है. कौन इस डिस्काउंट ऑफर के तहत अपनी बंद पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं? आइए जानते हैं.

कब तक है ये डिस्काउंट ऑफर?

एलआईसी ने हाल ही में बयान जारी कर कहा है कि ULIP प्‍लान को छोड़कर सभी एलआईसी पॉलिसियों को लेट फीस (Late Fees) के साथ फिर से शुरू किया जा सकता है. इस लेट फीस पर पॉलिसीधारकों को विशेष छूट भी दी जा रही है. एलआईसी ने बताया कि यह योजना 17 अगस्‍त 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक चलेगी.

100% छूट भी दी जा रही है लेट फीस पर

LIC GIVES A UNIQUE OPPORTUNITY FOR POLICYHOLDERS TO REVIVE THEIR LAPSED POLICIES.#LICI #LIC pic.twitter.com/fItYZsZKry

— LIC India Forever (@LICIndiaForever) August 17, 2022