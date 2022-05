LIC IPO Share allotment: आपने भी किया है एलआईसी आईपीओ में अप्लाई, तो NSE, BSE और KFin tech पर ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

LIC IPO Share Allotment Status: अगर आपने भी एलआईसी आईपीओ के लिए आवेदन किया है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. देश के सबसे बड़े आईपीओ LIC के शेयरों का आज 12 मई से अलॉटमेंट हो रहा है. अगर आपको भी अलॉटमेंट का इंतजार है तो आप यहाँ बताए गए तरीके से अपने शेयर अलॉटमेंट का स्टेटस NSE, BSE और KFin Technologies पर चेक कर सकते हैं.

NSE पर LIC IPO share allotment status ऐसे करें चेक

1- अपने शेयर का अलॉटमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले NSE की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.nseindia.com/ पर जाएं.

2- अब यहां ‘equity’ के ऑप्शन पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन में ‘LIC IPO’ का चयन करें.

3- अब अपना एप्लीकेशन नंबर और PAN कार्ड नंबर भरें.

4- इसके बाद आप 'I am not a robot' को वेरिफाई करें और सब्मिट करें.

5- अब आपके सामने LIC IPO शेयर अलॉटमेंट का स्टेट्स खुल जाएगा.

BSE पर LIC IPO शेयरों का अलॉटमेंट ऐसे करें चेक

1) इसके लिए सबसे पहले BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2) अब 'Equity' ऑप्शन चुनें और ड्रॉपडाउन से 'Life Insurance Corporation of India Ltd' चुनें.

3) अब अपना 'Application number' और 'PAN Number' भरें.

4) अब चेक बॉक्स (I'm not a robot) पर क्लिक करें और 'search' बटन पर टैप करें.

5) इसके बाद शेयर अलॉटमेंट का स्टेट्स खुल जाएगा.

LIC IPO के रजिस्ट्रार KFin tech से करें स्टेट्स चेक

अगर आप चाहें तो अपने शेयरों के अलॉटमेंट को KFin Technologies Private Limited के ऑनलाइन पोर्टल (https://kcas.kfintech.com/ipostatus) पर जाकर भी चेक कर सकते हैं.

1) इसके लिए सबसे पहले KFin Technologies Private Limited के पोर्टल पर जाएं.

2) अब 'LIC IPO' पर क्लिक करें.

3) यहां स्टेट्स चेक करने का 3 ऑप्शन मिलेगा.

4) Application number, Client ID or PAN ID से आप अपना चेक कर सकते हैं.

5) अब इसमें अपने डिटेल्स भरें.

5) सिक्योरिटी के लिए Captcha को भरें और 'submit' बटन पर क्लिक करें.

6) आपके सामने Allotment Status खुल जाएगा.

कब तक आएंगे शेयर?

आपको बता दें कि LIC IPO के निवेशकों के डीमैट खाते (Demat account) में शेयर 16 मई तक क्रेडिट होंगे.

कब शुरू होगी शेयरों में ट्रेडिंग?

आपको यह भी जानकारी दे दें कि LIC के शेयर स्टॉक मार्केट में 17 मई तक लिस्ट हो जाएंगे. देश के सबसे बड़े आईपीओ (LIC Mega IPO) के लिए 902 रुपये से 949 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया था.