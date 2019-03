ट्रेन में यात्रियों को मिली 'मैं भी चौकीदार' लिखे कप में चाय, फोटो वायरल होने पर हंगामा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो वाले रेलवे टिकट जारी करने के बाद भारतीय रेलवे पर एक बार फिर चर्चा में है. इस बार यात्रियों को शुक्रवार को ट्रेन में जिन पेपर कप में चार दी गई उन पर 'मैं भी चौकीदार' लिखा था. कप पर नीले और लाल रंग में 'मैं भी चौकीदार' मोटे-मोटे शब्दों में लिखा था, इसके नीचे छोटे शब्दों में आतंकवाद से देश की रक्षा करने का संदेश लिखा था. यह वाक्या काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्रियों के साथ हुआ. ट्रेन में यात्रा करने यात्रियों ने इस कप के साथ ट्वीट कर दिया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया में वायरल हो गया.

Ministry of Railways on viral pic of tea being served in Shatabdi train in 'Main bhi Chowkidar' cups': It happened today but immediately glasses were withdrawn.Penal action is being taken against the contractor.Action is also being taken against the supervisor.

