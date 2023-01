Modi Government ने बजट से पहले पूरा किया वादा, करोड़ों श्रमिकों को दे दी ये बड़ी सौगात

E-Shram Portal: केंद्र सरकार (Central Government) ने यूनियन बजट 2021-2022 (Union Budget) में आम जनता से कई तरह के वादे किए थे, जिसको सरकार ने पूरा भी किया है. मोदी सरकार (Modi Govt) ने बजट में ई-श्रम को लेकर असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों से पोर्टल लाने का वादा किया था, जिसको सरकार ने अगस्त 2022 में ही पूरा कर दिया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस तरह के कई वादे किए थे, जिस पर अब सरकार अपनी प्रगति को बता रही है.

MyGovIndia ने किया ट्वीट

MyGovIndia ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि पीएम मोदी ने ई-श्रम "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के जरिए असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अपने वादे को पूरा किया है. देश के करोड़ों मजदूरों और कामगारों की ताकत बन कर सरकार नई योजना बना रही है.

E-Shram reflects the commitment of PM @narendramodi towards "Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas". The strength of crores of labourers and workers in the country is becoming the pillar of #NewIndia.#PromisesDelivered@FinMinIndia@nsitharaman@nsitharamanoffc pic.twitter.com/D8k94CTTcp

— MyGovIndia (@mygovindia) January 18, 2023