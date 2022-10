Diwali 2022: क्या है Muhurat Trading का समय? एक घंटे के लिए आज होगी Share Market में स्पेशल ट्रेडिंग

Muhurat Trading Timing: दिवाली (Diwali) का त्योहार हर किसी के लिए खास होता है. भारत में दिवाली को बड़े त्योहार के रूप में देखा जाता है. वहीं निवेशकों के लिए भी दिवाली काफी मायने रखती है. जो निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं वो इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का काफी इंतजार करते हैं. दरअसल, हर साल दिवाली के दिन शेयर बाजार एक घंटे के लिए खुलता है और उस दौरान मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) का आयोजन किया जाता है. निवेशक दिवाली के दिन शेयर बाजार में Muhurat Trading के मौके पर ट्रेडिंग करना काफी शुभ मानते हैं. इस साल भी एक घंटे के लिए शेयर बाजार में Muhurat Trading का आयोजन किया जाएगा.

मुहूर्त ट्रेडिंग

दिवाली भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. यह न केवल अपनी भव्यता और वैभव के लिए जाना जाता है बल्कि व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है. यही कारण है कि स्टॉक एक्सचेंज इस अवसर पर एक घंटे का ट्रेडिंग सत्र आयोजित करते हैं, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है.

नए वर्ष की शुरुआत

भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां इस तरह का विशेष Trading Session आयोजित किया जाता है. यह पारंपरिक हिंदू कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत की शुरुआत का भी प्रतीक है. इस साल दिवाली के दिन यानी 24 अक्टूबर को Muhurat Trading का आयोजन किया जा रहा है.

Diwali Muhurat Trading Session Timings

Pre-Market Open- 6:00 PM

Nomral Market Open- 6:15 PM

Normal Market Close- 7:15 PM

Set up cut-off time for Position Limit/ Collateral value- 7:25 PM

Trade modification end time- 7:25 PM

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान रखें ध्यान

हालांकि यह ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी को भी बिना सोचे-समझे स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए. मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक खरीदने से पहले हमेशा उचित रिसर्च करने की सलाह दी जाती है. यह अवसर साल में एक बार आता है और लोगों को इस मौके का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए.

