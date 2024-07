Anant-Radhika wedding: सोनिया गांधी के घर जाकर मुकेश अंबानी ने दिया बेटे की शादी में आने का न्योता, देखें वीडियो...

Anant Ambani-Radhika Merchant wedding: बिजनसेमैन मुकेश अंबानी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके 10 जनपथ स्थित आवास पर मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को बेटे अनंत अंबानी और बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी में आने का न्योता दिया. मुकेश और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे.

अनंत-राधिका की शादी का जश्न पहले ही शुरू हो चुका है. इसकी शुरुआत 29 जून को अंबानी के निवास एंटीलिया में एक अंतरंग पूजा समारोह से हुई है. मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी तीन दिनों तक चलेगी. शादी कार्यक्रम में 12 जुलाई को 'शुभ विवाह', 13 जुलाई को 'शुभ आशीर्वाद' और 14 जुलाई को शादी का रिसेप्शन 'मंगल उत्सव' होगा. इस खास मौके पर कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है. तकरीबन 1000 मेहमानों को बुलाया गया है.

#WATCH | Delhi: Industrialist Mukesh Ambani leaves from 10 Janpath (the residence of Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi).

As per sources, he has presented Sonia Gandhi, an invitation card to the wedding of his son Anant Ambani. pic.twitter.com/tycvHQzNr0

— ANI (@ANI) July 4, 2024