New Wage Code: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए नियम में आपको मिलेंगे 1.16 करोड़ रुपये; देखिए कैलकुलेशन

New Wage Code: साल 2022 में न्यू Wage Code लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है, अब तक अभी 90 फीसदी राज्यों ने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर दिए हैं. नए वेज कोड में Cost to Company (CTC) को लेकर काफी चर्चा है. अगर ऐसा होता है तो इससे प्राइवेट नौकरी करने वाले की Take Home Salary, PF और Gratuity में बड़ा बदलाव आएगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बाद मंथली सैलरी घटेगी लेकिन EPF में ज्‍यादा फंड तैयार होगा. इससे रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा मिलेगा. आइये देखते हैं कैलकुलेशन.

New Wage Code की कैलकुलेशन

हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के अनुसर, New Wage Code में बेसिक सैलरी अगर 25 हजार रुपये महीना होगी तब सालाना इंक्रीमेंट 5 फीसदी के हिसाब से रिटायरमेंट पर EPF की रकम 1,16,62,366 रुपये हो जाएगी. इससे EPF का फंड और बढ़ जाएगा.

New Wage code पीएफ बेनिफिट्स

अगर किसी की मंथली सैलरी 50 हजार रुपये है और उसका बेसिक पे 15 हजार है तब रिटायरमेंट पर PF की रकम 69,97,411 रुपये होगी.

New Wage code: कॉस्‍ट टू कम्‍पनी (Cost to Company)

दरअसल, किसी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारी पर किया जाने वाला खर्च CTC होता है, और यही उस कर्मचारी का पूरा पैकेज होता है. इसमें मंथली बेसिक पे, भत्‍ते, रीइम्‍बर्समेंट शामिल होता है. वहीं, सालाना आधार पर ग्रेच्‍युटी, एनुअल वैरिएबल पे, एनुअल बोनस जैसे प्रोडक्ट शामिल होते हैं. आपको बता दें कि CTC की रकम कर्मचारी की टेक होम सैलरी के बराबर कभी नहीं होती. टेक होम सैलरी इससे कम होती है. CTC में कई कंपोनेंट होते हैं- CTC = ग्रॉस सैलरी + PF + ग्रेच्‍युटी

ये भी पढ़ें- Post Office MIS: पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम! 10 साल से बड़े बच्चों का खोलें खाता, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

बेसिक सैलरी

EPF Calculator New Wage Code: बेसिक सैलरी किसी कर्मचारी की बेस इनकम होती है.

ग्रॉस सैलरी

PF Calculator New Wage Code: बिना टैक्‍स काटे जो बेसिक पे और भत्‍तों को जोड़कर सैलरी बनती उसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं. इसमें बोनस, ओवर टाइम पे, हॉलिडे पे और अन्‍य मद के भत्‍ते शामिल होते हैं.लेकिन ये टेक होम सैलरी नहीं होती है.

Gross Salary = बेसिक सैलरी+HRA+अन्‍य भत्‍ते

टेक होम सैलरी

गौरतलब है कि टैक्‍स कटने के बाद जो सैलरी बनती है उसे नेट इनकम कहते हैं. ऐसे समझें-

Net Salary = Basic Salary + HRA + भत्‍ते - आयकर - EPF - Professional Tax

ये भत्ते होते हैं शामिल

1. HRA : हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी को रेंट पर घर के एवज में दिया जाता है.

2. LTA : LTA कर्मचारी को घरेलू यात्रा पर दिए जाने वाला खर्च है. इसमें फूडिंग, होटल किराया शामिल नहीं होता.

3. महंगाई भत्‍ता: DA जीविका से जुड़ा भत्‍ता है. यह महंगाई की एवज में दिया जाता है. समय-समय पर इसमें बढ़ोतरी होती रहती है.

4. स्‍पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस व प्रोत्‍साहन या इंसेटिव शामिल होता है.

ये भत्ते भी हैं शामिल

New Wage Code: एक्सपर्ट्स के अनुसार, कई कंपनियों में कर्मचारी को इलाज, फोन खर्च, न्‍यूजपेपर बिल को रीइम्‍बर्स करने का प्रावधान होता है. यह रकम सैलरी से अलग मिलती है.