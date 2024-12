AIMIM के विधायक का दावा, भगदड़ के बाद अल्लू अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा था- अब तो पिक्चर हिट होने वाली है

संध्या थिएटर में मची भगदड़ का मामला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार को एक बार फिर ये मामला गरमाता दिखा. जब तेलंगाना विधानसभा में AIMIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन पर बिना नाम लिए निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि जब संध्या थिएटर में भगदड़ मची तो अल्लू अर्जुन ने कहा था कि 'अब फिल्म होगी हिट.' उन्होंने आरोप लगाया कि वह भगदड़ देखने के बावजूद अपनी गाड़ी में बैठे और हाथ हिलाते हुए निकल गए. वहीं सीएम रेवंत रेड्डी का बयान भी सामने आया.



तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को आरोप लगाया कि पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन चार दिसंबर को ‘पुष्पा-2’ की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर गए थे. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद भी अभिनेता सिनेमा हॉल से बाहर नहीं गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन बाहर निकाला.

विधायक ने बोला अल्लू अर्जुन पर हमला

वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद रेड्डी ने प्रसारित वीडियो का हवाला देते हुए अल्लू अर्जुन पर रोड शो निकालने और भारी भीड़ के बावजूद भीड़ को देखकर हाथ हिलाने का आरोप लगाया. विधायक ने कहा, 'मैं उस स्टार का नाम नहीं लेना चाहता. फालतू की अहमियत नहीं देना चाहता. मेरी सूचना के मुताबिक, एक फिल्म स्टार थिएटर गए पिक्चर देखने के लिए. फिर भगदड़ मच गई. दो बच्चे गिर गए और एक महिला की मौत हो गई. तब वो फिल् स्टार पीछे मुड़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब तो पिक्चर हिट होने वाली है. फिर वह भगदड़ को देखते हुए भी वहां नहीं गए. बल्कि अपनी गाड़ी में हाथ हिलाते हुए निकल गए. आखिर इंसानियत कहां है.'

#WATCH | Hyderabad | On Sandhya Theatre incident, AIMIM Leader Akbaruddin Owaisi says, “I do not want to name that famous film star, but as per my knowledge, when that film star was told that there was a stampede outside the theatre, two children had fallen and a woman had died,… pic.twitter.com/eEBH7tSSfd

— ANI (@ANI) December 21, 2024