Bank Merger: वित्त मंत्रालय ने बैंक मर्जर को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन, अब इन 3 बैंकों का होगा विलय!

Bank Merger News 2023: बैंकों के प्राइवेटाइजेशन (bank privatisation) और मर्जर को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं. अब वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंक मर्जर को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. पिछले कुछ समय में कई बैंकों का मर्जर किया जा चुका है, जिसके बाद में देश में बैंकों की संख्या काफी कम हो गई है.

कई सरकारी बैंकों का हो चुका है मर्जर



केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद में कई सरकारी बैंकों का मर्जर किया जा चुका है. अब सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के तीन ग्रामीण बैंकों के मर्जर का प्लान सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है. इस समय बैंकों के एकीकरण को लेकर के कई तरह की खबरें सामने आ रही है.

A notification has been circulating claiming that the @DFS_India, under the @FinMinIndia, has issued a notification regarding the merger of three RRBs in Uttar Pradesh; Baroda Bank, Aryavart Bank, and Prathama Gramin Bank.

Note that this notification is fake. pic.twitter.com/gHfZ7VhEkT

— DFS (@DFS_India) July 17, 2023