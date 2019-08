RBI फंड को लेकर राहुल गांधी के बयान पर निर्मला सीतारमण का पलटवार

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ फंड जारी करने का ऐलान किया है. इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष के बयान पर मुझे हंसी आ रही है. यह फैसला बिमल जालान कमेटी ने किया है. वे इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं. ऐसे में RBI को लेकर सवाल उठाना मुझे विचित्र लगता है.

इस मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, जब-जब वे कहते हैं चोर-चोर तो मुझे लगता है कि वह बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं. जनता ने उनके इस बयान का सही जवाब दिया है.

Finance Minister on RBI to transfer Rs 1.76 cr to govt: This committee (Bimal Jalan Committee) is appointed by RBI, had experts, they gave a formula based on which the amount was arrived at, now any suggestions about credibility of RBI, therefore, for me seems a bit outlandish. https://t.co/fpMHG48m3i

— ANI (@ANI) August 27, 2019