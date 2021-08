अब आपकी कार में होंगे 6 Airbag? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ये बड़ा इशारा

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लिया है. सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु पर रोक लगाने के लिए नितिन गडकरी ने सभी वाहन निर्मताओं से अपने गाड़ियों के सभी वेरिएंट और सेगमेंट में कम से कम 6 एयरबैग लगाने की अपील की है.

Nitin Gadkari ने आज नई दिल्ली में सियाम (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) के सीईओ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान गडकरी ने वाहन निर्माताओं से सड़क हादसों में सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यह सुझाव दिया.

Met a delegation of CEOs of SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) in New Delhi today. Emphasised on the need for a quick roll-out of Flex-Fuel Vehicles (FFVs) capable of running on 100% ethanol and gasoline into the Indian auto market within a year’s time. pic.twitter.com/L338x77JNw

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 3, 2021