Jet Fuel Price Hike: अब हवाई सफर करना होगा और महंगा! महीना शुरू होते ही बढ़े जेट फ्यूल के दाम

नई दिल्ली: हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अप्रैल महीने के पहले दिन ही जेट फ्यूल या एयर टरबाइन (ATF) के दाम बढ़ गए हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. इसके बाद जेट फ्यूल की कीमत 1,12,924.83 रुपये प्रति किलोलीटर के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है.

एटीएफ की कीमतों में इस साल 7वीं बार बढ़ोतरी हुई है. राजधानी दिल्ली में इसके दामों में 2 फीसदी यानी 2,258.54 रुपये प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद ATF के दाम 1,12,924.83 रुपये प्रति किलोलीटर पर पहुंच गए हैं.

Jet fuel (ATF) price hiked by 2% to record Rs 1,12,924.83 per kilolitre; no change in petrol, diesel prices; Oil company price notification

— Press Trust of India (@PTI_News) April 1, 2022