SBI में खाता खुलवाना हुआ बिलकुल आसान, बिना किसी कागज के मिनटों में होगा काम

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अब खाता खुलवाने का बिलकुल नया और एडवांस तरीका आया है. सबसे अच्छी बात ये है कि अब इस सरकारी बैंक में खाता खुलवाने के लिए कोई पेपरवर्क करने की जरूरत नहीं है. और मात्र 5 मिनट के भीतर आपका खाता भी खुल जाएगा.

SBI देगा इंस्टेंट बैंक अकाउंट

SBI ने इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट (Insta Saving Bank Account) की सुविधा शुरू की है. यह आधार बेस्ड इंस्टैंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है जिससे ग्राहक बैंक के इंटिग्रेटेड बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म YONO के जरिए अकाउंट खोल सकता है. SBI ने अपने ट्विटर हैंडल से ग्राहकों को सूचित किया है कि इंस्टा बचत खाता अपने घर में बैठे आसानी से खोला जा सकता है. इस बचत खाते की एक अच्छी बात ये है कि यहां कोई न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं है. इस पर कोई चार्ज भी नहीं लगता.

Open an Insta Savings Account instantly! From the comfort of your home, while you're on the go or even while you wait for your friends. Download the YONO by SBI App and open an Insta Savings Account right now from https://t.co/VFpiAhwwph #SBI #InstaSavingsAccount #YONObySBI pic.twitter.com/ZiOUAV3gYc

