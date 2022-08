OnePlus 10T 5G Alert: सावधान! वन प्लस मोबाइल के यूजर्स कर रहे अजीबोगरीब शिकायत, कहीं आपके फोन पर चीनी हैकर्स की नजर तो नहीं?

OnePlus 10T 5G Alert: अगर आप भी OnePlus मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. इस सस्ते चीनी मोबाइल पर भरोसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. दरअसल, OnePlus मोबाइल सस्ते रेंज में भी कई बड़े फीचर्स प्रोवाइड करने का दावा करता है, इसलिए लोग इस मोबाइल फोन की तरफ आकर्षित होते हैं. लेकिन ये चाइनीज़ मोबाइल आपको खतरे में डाल सकता है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे लेकर कई तरह की शिकायतें कर रहे हैं. इन शिकायतों को देख कर वन प्लस की सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं.

वन प्लस पर हैकर्स की नजर!

दरअसल, वनप्लस भारत में सस्ता और चर्चित स्मार्टफोन है. इसके चर्चित होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि OnePlus Nord को भारत में मिडरेंज यूजर्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है. OnePlus Nord सीरीज की बिक्री भी बड़े पैमाने पर हो रही है लेकिन चर्चा और बिक्री के बीच कुछ विवाद भी OnePlus Nord के साथ जुड़ गए हैं. कुछ दिन पहले ही कुछ यूजर्स ने शिकायत की थी कि OnePlus Nord की डिस्प्ले में दिक्कत हो रही है, वहीं अब OnePlus Nord अपने आप फैक्ट्री रिसेट हो रहा है. कई बार कंपनियां सस्ते फोन तो निकाल देती हैं लेकिन वह यूजर्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते और परेशान करने लगते हैं. आपको बता दें कि हाल ही में वनप्लस ने अपना OnePlus 10T 5G लॉन्च किया है.

यूजर्स कर रहे अजीबोगरीब शिकायत

इंटरनेट पर एक यूजर ने शिकायत करते हुए वन प्लस फोन के डिस्प्ले को लेकर सवाल किया, और कहा कि सर्विस सेंटर पर 10 में से 4 मोबाइल में एक ही समस्या थी और विशेषज्ञ स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं.

@oneplus @OnePlus_ @OnePlus_Support We need clearification for green line on display of one plus phones.I had visited service centre yesterday,4 out of 10 had the same problem and your experts doesnt accept they only search for physical damage. pic.twitter.com/aSBSMisUS5 — Chandan Singh (@dearchandan123) August 5, 2022

इसके अलावा एक यूजर्स ने कहा कि उनके मोबाइल में डिस्प्ले ठीक से चिपका नहीं है, जो बार-बार अलग हो रहा है.

एक यूजर की शिकायत है कि उनके मोबाइल की डिस्प्ले ठीक से चिपकी ही नहीं है, जो बार-बार अलग हो रही है.

This happened to my OnePlus 7 last without any reason....phone is fully intact working perfectly fine but the glue they used for the display is fading away...thanks to display connector my display didn't fall @OnePlus_IN @geekyranjit no quality control form the brand... pic.twitter.com/jw8xLZ7wNE — sushant deo (@deo_sushant9) August 5, 2022

ट्विटर पर एक यूजर ने कहा, 'हेलो दोस्तों, मेरे मोबाइल फोन में गेम खेलने के बाद मेरे होम स्क्रीन का वॉलपेपर अचानक से अपने आप बदल जा रहा है. फोन खरीदने के बाद यह दूसरी बार हुआ है, कृपया इस पर गौर करें.'

@OnePlus_IN @OnePlus_Support Hey guys, my home screen wallpaper was changed by itself all of a sudden after playing a game. This is the second time it has happened after I bought the phone. Please look into it — PranAAm.P (@baabjibhayya) August 5, 2022

इस तरह की दिक्कतों को देखते हुए जालसाज चीन की हरकतों पर सवाल उठ रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की समस्या शायद हैकर्स के कारण हो सकती है. अगर आप भी वन प्लस मोबाइल फोन यूज करते हैं तो सतर्क हो जाएं, आपके मोबाइल फोन पर हैकर्स का कब्ज़ा हो सकता है.