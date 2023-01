PAN Card Rule: नाबालिग भी पैन कार्ड के लिए कर सकते हैं अप्लाई, जानें कैसे बनेगा

How to Apply For New PAN Card: देश में बालिग होने के बाद ही राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या कई तरह के सरकारी डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं. क्या आप जानते हैं कि आप अपने 18 साल से कम के बच्चे का भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं. इसके लिए कुछ सरकारी शर्त होती हैं जो आपको पूरी करनी होंगी और यह पूरी प्रक्रिया एकदम ऑनलाइन है.

यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. इसकी लिए किसी भी सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. पैन कार्ड बनकर सीधा आपके घर आ जाएगा. पैन कार्ड इनकम टैक्स फाइल करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसकी फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर है. पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग जारी करता है.

जब किसी नाबालिग का पैन कार्ड बनावाना होता है तो उस पैन कार्ड में नाबालिग के साइन और फोटो नहीं होते हैं. साइन और फोटो जब नाबालिग 18 साल का हो जाएगा तो अपडेट कराने के बाद आएंगे. पैन कार्ड बनवाने की प्रकिया में ज्यादा समय नहीं लगता है.

नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यहां 49A का फॉर्म भरना होगा. यहां नाबालिग के कई डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाता है उन डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना है. इसमें सबसे जरूरी होता है जन्म तिथि का प्रूफ. ऐसे में नाबालिग का पैन कार्ड कुछ ही दिनों में बनकर आ जाएगा. नया पैन कार्ड बनवाने की फीस 107 रुपये है. इसे भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा. पैन कार्ड का कई जगह इस्तेमाल होता है जैसे की- टैक्स भरने के लिए ITR भरने और TDS क्लेम करने के लिए. पैन कार्ड बनवाने के लिए अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो किसी की मदद से भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

