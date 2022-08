EPFO ने दी बड़ी जानकारी, अब अपनी पुरानी कंपनी का PF मिनटों में करें ट्रांसफर, जानें क्या है प्रोसेस?

EPFO Latest News: अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आपने हाल ही में नौकरी बदली है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. EPFO ने बताया है कि अब आप मिनटों में अपना पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) कर सकते हैं. इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा. अगर आपने कितनी भी नौकरियां बदली हों उसके बाद भी आप अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ बैलेंस को मौजूदा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे-

किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत?

पीएफ को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास में एक्टिव यूएएन नंबर और उसका पासवर्ड होना चाहिए. इसके अलावा आपके UAN Number में सभी जानकारियां फिल होनी चाहिए जैसे बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर अपडेट होना चाहिए.

कैसे चेक कर सकते हैं PF Account का बैलेंस -

1. आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.

2. अब आपको यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद में लॉगइन करना होगा.

3. लॉगइन करने के बाद में आपको होम पेज पर जाना है.

4. अब यहां पर आपको Members Profile पर जाना है और यहां अपनी सभी पर्सनल डिटेल चेक करें.

5. यहां पर आपको अपना नाम, आधार डिटेल्स और पैन कार्ड को वेरिफाई करना होगा.

6. इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी बिल्कुल सही तरीके से भरी होनी चाहिए.

7. पीएफ को ट्रांसफर करने से पहले आपको अपनी पासबुक चेक करें. इसके लिए आपको View में जाना होगा जहां Passbook का ऑप्शन दिखेगा.

8. पासबुक पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से लॉग इन करें.

9. लॉग इन के बाद आप जैसे ही select member id पर क्लिक करेंगे तो एक पूरी ओपन हो जाएगी.

सभी पुरानी कंपनियों के दिख जाएंगे बैलेंस

अब आपको बता दें जिन भी कंपनियों ने आपने काम किया है उन सभी की मेंबर आईडी आपको शो हो जाएगी. इसमें जो आईडी सबसे नीचे होगी वही आपकी मौजूदा कंपनी होगी. यहां पर आपको व्यू पासबुक पर जाकर अपनी सभी कंपनियों के पीएफ बैलेंस दिख जाएंगे.

पुराना EPF को नए में कैसे ट्रांसफर करें

1. पुराना पीएफ ट्रांसफर करने से पहले एंट्री और एग्जिट डेट अपडेट होना जरूरी है.

2. आपको व्यू में जाकर सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

3. अगर पुरानी कंपनी ने दोनों तारीख अपडेट कर दी हैं तो आपका पीएफ आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा.

4. आपको Online services में जाकर ONE MEMBER ONE EPF ACCOUNT (transfer request) पर क्लिक करें.

5. आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको पर्नसल इंफॉर्मेशन मिलेगी.

6. इसके अलावा आपको मौजूदा कंपनी के PF अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें आपको पुराना PF का पैसा आने वाला है.

7. इसके ठीक नीचे पुराने इम्पलॉयर की डिटेल्स होंगी जिससे PF ट्रांसफर करना है. यहां पर जो PF ट्रांसफर करवाने जा रहे हैं उसे आपको अपने मौजूदा या पुराने इम्पलॉयर से अप्रूव कराना होता है.

8. इसके बाद आपको अपना UAN डिटेल एंटर करना है ऐसा करते ही आपकी पिछली सारी कंपनियों की PF आईडी आ जाएगी, जिसका पैसा भी ट्रांसफर करना है उसको सेलेक्ट करें.

9. इसके बाद आपको OTP के जरिए इसको ऑथेंटिकेट करना है. GET OTP पर क्लिक करें.

10. आपको यहीं पर दिख जाएगा THE CLAIM HAS BEEN SUCESSFULLY SUNMITTED

11. यहां आपको ट्रांसफर क्लेम स्टेटस दिखेगा.

12. अब आपको इसका एक प्रिंट निकलवा कर अटेस्ट कराने के लिए अपनी कंपनी को देना है, इसे PF ऑफिस भेजेगी

12. अब 7 से 30 दिन में आपका पुराना PF बैलेंस नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.

ये खबर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर ​